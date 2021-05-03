Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
03.05.2021 19:38
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geleceği Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geleceği Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Keçiörengücüile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA
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