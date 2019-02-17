Bursaspor'da Kongre Kararına Sebep Olan Görüşme
40 dakika önce
Çaykur Rizespor maçı sonrası Bursaspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.
Çaykur Rizespor
maçı sonrası Bursaspor
yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Alınan karara sebep olan taraftarlar ile Başkan Ali Ay
arasındaki görüşme ise ortaya çıktı.
Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Bursaspor'un yönetim kurulu, mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre kararına sebep olan taraftar ve başkan görüşmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Takımın gidişatından şikayetçi olan taraftarlar, hem yönetimi hem de Samet Aybaba
'yı eliştirerek, Başkan Ali Ay'ın bir an önce kongreye gitmesini istedi.
Görüşmenin ardından Bursaspor yönetimi, kısa süre sonra olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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