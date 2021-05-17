Bursaspor'da kongre tarihi belirsizliği sürüyor - Son Dakika

Bursaspor'da kongre tarihi belirsizliği sürüyor

17.05.2021 14:26
Bursaspor'da kongre tarihi belirsizliği sürüyor, System.String[]

Bursaspor'da herkesin beklediği kongre ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Bursaspor'da herkesin beklediği kongre ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 22-30 Mayısta yapılacağı açıklanan olağan genel kurul, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 1 Hazirana kadar yapılamayacak. Yeşil-beyazlı kulüpte, sözleşmesi biten futbolcular ve teknik heyette de belirsizlik sürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler kongreye çevrildi. Üç adayın yarışacağı kongrenin 22-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge, tüm planları bozdu. İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme kararına göre STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı faaliyetlere dair kısıtlama 1 Hazirana kadar uzatıldı.

En erken 15 gün sonra yapılacak

Bu gelişme üzerine Bursaspor Kulübü de harekete geçti. Yeşil-beyazlı kulüp Bursa Valiliği ile görüşüp özel izin almaya çalışacak. Aksi halde tekrar bir kongre tarihi belirlemek zorunda kalacak. Yeşil-beyazlı kulüp, gelişmeler bu yönde ilerlemesi halinde belirleyeceği tarihten en erken 15 gün sonrasını işaret edebilecek. Böylece Bursaspor Kulübü, kongrenin ilk oturumunu en erken Haziran ayının ilk haftasında yapabilecek.

Mustafa Er ve futbolcuların durumu belirsiz

Bursaspor Kulübü'ndeki belirsizlik de böylece daha da uzayacak. Teknik Direktör Mustafa Er ve birçok futbolcu, yapılacak olan kongre sonrası gelecek planlarını şekillendireceğini açıklamıştı. Yeni sezon yapılanması ile ilgili de şu anda hiçbir resmi adım atılamıyor. Bursaspor camiası da kongrenin bir an önce yapılması veya yeni tarihin açıklanması için kulübe baskı yapıyor. Mevcut Başkan Erkan Kamat yönetiminde bilgilendirilme bekleniyor. - BURSA

Bursaspor'da kongre tarihi belirsizliği sürüyor

İçişleri Bakanlığı, kongre tarihi, Bursaspor, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da kongre tarihi belirsizliği sürüyor - Son Dakika Spor


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