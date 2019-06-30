Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Koşukavak sesleri
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Bursaspor'da Koşukavak sesleri

1 saat önce

Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile büyük ölçüde anlaştı.

Bursaspor'da Koşukavak sesleri, System.String[]
Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile büyük ölçüde anlaştı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, teknik direktör konusunda rotasını Yalçın Koşukavak'a çevirdi. Sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan'ı getiren yeşil-beyazlılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelerinde büyük aşama kaydetti. Koşukavak ile prensipte anlaşan yönetim, takımı genç teknik adama emanet edecek. 2014 yılından bu yana 1. Lig'de çalışan Koşukavak, İstanbulspor'daki çıkışı ile dikkat çekmişti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Spor
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