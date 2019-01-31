Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş Golle Döndü

Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş Golle Döndü

18 dakika önce

Bursaspor, U21 Takımı'nı antrenman maçında 3-2 mağlup etti.

Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş Golle Döndü, System.String[]


Bursaspor, U21 Takımı'nı antrenman maçında 3-2 mağlup etti. MKE Ankaragücü'ne kiralanan ancak daha sonra geri çağrılan Kubilay Kanatsızkuş ise ayağının tozuyla çıktığı maçta bir de gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile antrenman maçında karşılaştı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde oynanan 35'er dakikalık iki devre halinde oynanan mücadeleyi A Takım, 3-2'lik skor ile kazandı. Sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralanan ancak dün yeşil beyazlı yönetimin kararı sonrası tekrardan Bursaspor'a geri dönen Kubilay Kanatsızkuş da ayağının tozuyla maça çıkarken, bir de gol attı. Kubilay'ın yanı sıra A Takım'ın diğer golleri genç oyuncular Ramazan Keskin ve Burak Kapacak'tan geldi. U21 Takımı'nın gollerini ise Ali Akman ve Hürrem Akkuş kaydetti.

Yeşil beyazlılar, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla birlikte Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

Spor
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