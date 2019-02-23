Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Mali Genel Kurul Ertelendi

Bursaspor'da Mali Genel Kurul Ertelendi

1 saat önce

Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamadığından ötürü 23 Mart Cumartesi gününe ertelendi.

Bursaspor'da Mali Genel Kurul Ertelendi, System.String[]


Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamadığından ötürü 23 Mart Cumartesi gününe ertelendi.

Bursaspor Kulübü'nde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Mart Cumartesi günü saat 13: 00'de Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç yaptığı açıklamada "Çoğunluk sağlanmasını isterdik bu biraz da aidiyet duygusunu gerektiriyor, bugün 16 üye katıldığı için yine çoğunluk sağlanamadı biz buna alıştık. Olağan İdari ve Mali Genel Kurulumuz 23 Mart tarihine ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:54 Kaynak: DHA

Bursa, Spor
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