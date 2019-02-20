Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

18 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ettiÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular el topu oynadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk yer almadı. Arka adalesinde ağrısı bulunan Badji ise takımdan ayrı koştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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