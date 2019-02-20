Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
18 dakika önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ettiÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir
'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular el topu oynadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Tunay Torun
, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk
yer almadı. Arka adalesinde ağrısı bulunan Badji ise takımdan ayrı koştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:03 Kaynak: AA
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