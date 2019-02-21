Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.
Sakatlığı bulunan Tunay Torun
, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk
antrenmana katılmadı.
Bu akşam kara yoluyla İstanbul
'a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:05 Kaynak: AA
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