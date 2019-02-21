Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.


Sakatlığı bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.

Bu akşam kara yoluyla İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:05 Kaynak: AA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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