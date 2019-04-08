Bursaspor'da Mesut Bakkal Dönemi
1 saat önce
Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.
Bursaspor
, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal
ile anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı kulüpte Aytemiz Alanyaspor
mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba
ile yollar ayrıldı. Dün kulüpte gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Mesut Bakkal ismi ön plana çıktı. Bugün Bursa'ya gelen Bakkal ile masaya oturan yeşil-beyazlılar, 55 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursasporumuzun yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu. Bugün Bursa'ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:22 Kaynak: İHA
Bursaspor'un Yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal
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