Bursaspor'da Mesut Bakkal Dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da, anlaşmaya varılan teknik direktör Mesut Bakkal göreve başladı.

Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına çıkan Bakkal, Bursa'nın camiası olan bir takımı bulunduğunu ifade etti.



Takımın iyi olacağına inandığı için Bursa'ya geldiğini belirten Bakkal, şöyle konuştu:



"En azından alt üç sıranın bir üstündeyiz, bunu koruduğumuz takdirde hiçbir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. 7 maçımız var, merak edenler için söyleyeyim, 7 maç için anlaştım. Bursa ile 3 maç için de anlaşırdım. 2. lig de olsa çalışırım, Bursa, Sivas bunlar benim için farklı yerler, süper ligde her zaman keyif aldığım yerlerdir, Eskişehir, bunlar camiadır. Ben de bu camianın bir parçası olup, biraz da faydalı olursam son derece mutlu olurum, kariyerime yazdırırım. Desteğe ihtiyacımız var. Belki bazı eksiklerimiz, bazı yapılmaması gerekenler olmuştur. Ama herkesten camiadan ricam, birbirimize yardım edelim ve yakışanı yapalım. Küskünlüklerin bittiği, egoları falan bir kenara bırakalım karşılıklı olarak, ben bugün varım yarın yokum ama Bursaspor camiasıyla birlikte her zaman var olacak."



Oyuncularından taraftarın coşkusuna uygun bir futbol takımı olmalarını istediğini kaydeden Bakkal, "O sahadan mağlup olduğunuzda dahi o seyirci sizi çıkarmaz, o yüzden istekli olmalarını istedim. Özellikle camiadan, taraftardan tek isteğim oyuncuların moral ve motivasyonunu dik tutmak. Çok stresli ortamlar geçecekler, bende hep bu grupta çalışan bir hocayım, bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bundan sonra hep beraber nelerin yapıldığını değil, nelerin yapılacağını konuşalım" değerlendirmesinde bulundu.



"Trabzonspor maçıyla başlayacağız"



Mazeret üretme hakları olmadığını belirten Teknik Direktör Bakkal, şunları aktardı:



"İnşallah Trabzonspor maçıyla başlayacağız. Mücadele etmeyen kişilerle yokum, bu tribünlerin coşkusuna yakışır mücadele edecekler. Çünkü önemli olan Bursaspor camiası, Bursa kenti. Bu saatten sonra yeni bir sayfa açıp iyi olmasını istiyorum. Olacağına da inanıyorum. Samet ağabeye ve ekibine teşekkür ediyorum. Veriler üzerine konuşuyorum çok atletik bir takım bıraktılar. Gideriz, geliriz ama çalıştığımız yerlerde iyi şeyler bırakmak önemli. Bu olduğu zaman bazı şeylerde hakkınızı veriyorlar, ben Bursa'nın benim hakkım olduğu için çok mutluyum."



Oyuncularla ilgili sorulan soruya da cevap veren Bakkal, şu bilgileri verdi:



"Oyuncuları biliyorum, 2 tanesinin ismi bana geldi. Kadroda 20 kişiyiz, biraz Onur Atasayar'ın biraz da Shehu'nun problemleri var. Yarın çıkacaklar. Barış Yardımcı'nın durumu iyi. Santrforumuz Sakho döndü. Herkese ihtiyacımız var, haftanın iki günü fırsat olsa da altyapıda oyuncularla birlikte taktik çalışsam. Onlar bizim parçamız. İyi olan oyuncuya her zaman varım. Ben oynatmam, oyuncu kendisi oynar. Hepsine bakıyorum. Şu süreci biraz daha sağlıklı geçelim inşallah sonrası kolay."



Öte yandan Bursaspor internet sayfasından yapılan açıklamada, basın toplantısı öncesi kulüp başkanı Ali Ay ile bir araya gelen Mesut Bakkal, sözleşme imzalandığı bildirildi.



Süper Lig'in 27. haftası itibarıyla 29 puanı bulunan Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yolları ayırmıştı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

