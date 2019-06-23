Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Mesut Mestan dönemi
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Bursaspor'da Mesut Mestan dönemi

1 dakika önce

Yeşil-beyazlı kulübün tek listeyle gidilen olağanüstü seçimli kongresinde, başkanlığa Mesut Mestan getirildi.

Bursaspor'da Mesut Mestan dönemi, System.String[]
Yeşil-beyazlı kulübün tek listeyle gidilen olağanüstü seçimli kongresinde, başkanlığa Mesut Mestan getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:48 
Ekonomi
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