Bursaspor'da Mesut Mestan dönemi
1 dakika önce
Yeşil-beyazlı kulübün tek listeyle gidilen olağanüstü seçimli kongresinde, başkanlığa Mesut Mestan getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:48
Yeşil-beyazlı kulübün tek listeyle gidilen olağanüstü seçimli kongresinde, başkanlığa Mesut Mestan
getirildi.
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