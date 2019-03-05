Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

29 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Sakatlığı sona eren Kubilay Kanatsızkuş, takımla çalışmalara başladı.

Ayrıca sakatlığı süren oyunculardan Tunay Torun, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı. Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı. Sağ diz dış yan bağlarda zorlanma ve kanama teşhis edilen ve tedavisi devam eden Barış Yardımcı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Bursaspor, MKE Ankaragücü, Spor
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