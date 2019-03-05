Bursaspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Sakatlığı sona eren Kubilay Kanatsızkuş, takımla çalışmalara başladı.
Ayrıca sakatlığı süren oyunculardan Tunay Torun
, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı. Diafra Sakho
ise kondisyon salonunda çalıştı. Sağ diz dış yan bağlarda zorlanma ve kanama teşhis edilen ve tedavisi devam eden Barış Yardımcı
'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.