Bursaspor'da Musa Araz ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Bursaspor'da Musa Araz ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Bursaspor'da sezon başında Konyaspor'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Musa Araz'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bursaspor'da Musa Araz ile yollar ayrıldı, System.String[]

Bursaspor'da sezon başında Konyaspor'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Musa Araz'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.


Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan yeşil-beyazlılar, bekleneni veremeyen oyuncular ile de yollarını ayırıyor. Sezon başında Konyaspor'dan kiralanan Musa Araz ile anlaşılarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi. - BURSA

Konyaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
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