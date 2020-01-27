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Bursaspor'da Musa Araz ile yollar ayrıldı
6 saat önce
Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan yeşil-beyazlılar, bekleneni veremeyen oyuncular ile de yollarını ayırıyor.
Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan yeşil-beyazlılar, bekleneni veremeyen oyuncular ile de yollarını ayırıyor. Sezon başında Konyaspor'dan kiralanan Musa Araz ile anlaşılarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:36
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