Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

BURSASPOR Kulübü'nde olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 23 Haziran Pazar gününe ertelendi.Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nun ilk oturumuna 512 üye katıldığı için yeterli çoğunluk sağlanamadı. Yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı genel kurul ertelendi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç yaptığı açıklamada, 2'nci toplantının 23 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediye Stadı'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacağını belirtti.SEVİNÇ: NEREDE BENİM ÜYELERİM?Sevinç yeterli çoğunluğun sağlanmamasına da tepki göstererek, "Çocuğunun imtihanını bırakıp buraya gelen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Nerede, her yerde Bursaspor'u konuşan arkadaşlarım? Nerede benim üyelerim? Nerede benim başkan ve yönetici adaylarım? Bugün Bursaspor'umuzun içerisine düştüğü durum belli. Bugün sahip çıkmayacağız da ne zaman sahip çıkacağız arkadaşlar. İnşallah 23'ünde bu genel kurulu hayırlısı ile gerçekleştirmiş oluruz. Allah aday olan arkadaşlarımızın, tüm Bursaspor camiasının yar ve yardımcısı olsun. 512 arkadaşımız imza atmıştı. Allah onlardan razı olsun. 23 Haziran'da burada daha büyük kalabalık olarak bulunmaya davet ediyorum" dedi.MESTAN: TEK HEDEFİMİZ SÜPER LİGKongrede tek başkan adayı Mesut Mestan da açıklamalarda bulundu. Ateşten gömlek giydiklerini söyleyen Mestan, ağlama edebiyatı yapmayacaklarını ve yönetmeye değil, Bursa'nın hizmetkarı olmaya geldiklerini ifade etti. "Bursaspor'u Süper Lig'e taşımak için hepinizin desteğine ihtiyacımız var" diyen Mestan, "Tek hedefimiz Süper Lig. Olmazsa olmazımız Süper Lig. Başka konularla gereksiz işlerle gündemi bulandırmayalım. Aile içindeki kavgamızı dışarıya yansıtmayalım. Dışarda kötü duruyoruz ve futbolcular da gelmekte zorlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.'BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'Göreve geldiklerinde öncelikli hedeflerinin transfer tahtasını açtırmak olduğuna işaret eden Mesut Mestan, "Ondan sonra da transferlere başlamak. Kaynak konusuna gelirsek, yapınca görürsünüz. Biz kendimize güveniyoruz. Kendi bütçemizle de destek vereceğiz. Belirlediğimiz rakam var. Güvencemiz Bursasporlu oluşumuz ve hizmet aşkıyla yanıp tutuşmamız. Gerisini de Allah'a bırakıyoruz. Allah yardım eder" dedi. Transfer için de açıklamalarda bulunan Mestan, teknik direktör ve oyuncu adaylarıyla yüz yüze görüştüklerini ancak henüz görevde olmadıkları için bu girişimleri sonuçlandıramadıklarını kaydetti.'SATILMIŞ FUTBOLCU YOK'Mevcut Başkan Ali Ay ile olan bir diyaloğunu da paylaşan Mesut Mestan, "Ali Ay bana oyuncuları satmak istediğini söyledi. Ben böyle doğru olmayacağını söyledim. 'Yarısını kulübe vereceğim yarısını da kendime alacağım' dedi. 'Dönemeyiz' dedim 'böyle'. Sonra da bir şey demedi. Sessiz kaldı. Yüzüme böyle bir şey söyledi. Daha satılmış futbolcu yok. Bence satmayacaktır. Ali Başkan kendisine yakışanı yapacaktır" açıklamasında bulundu.

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