Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı
Bursaspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kulübün olağanüstü genel kurulu birinci toplantısının 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 30 Ağustos Pazar günü saat 17.
Bursaspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kulübün olağanüstü genel kurulu birinci toplantısının 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verildiği bildirildi
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 22:11
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