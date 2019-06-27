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Bursaspor'da olası transfer yasağı ve puan silme cezasını ortadan kaldırdı

51 dakika önce

Bursaspor Kulübü, FIFA'lık olduğu Sebastian Frey'e borçlarını ödeyerek transfer yasağı ve puan silme cezasının ihtimalini ortadan kaldırdı.

Bursaspor'da olası transfer yasağı ve puan silme cezasını ortadan kaldırdı, System.String[]

Bursaspor Kulübü, FIFA'lık olduğu Sebastian Frey'e borçlarını ödeyerek transfer yasağı ve puan silme cezasının ihtimalini ortadan kaldırdı.
Bursaspor Kulübü ile daha önce takımdan ayrılan Fransız kaleci Sebastian Frey arasındaki uyuşmazlık çözüldü. Frey'in alacakları nedeniyle FIFA'da dosyası bulunan Bursaspor Kulübü, eski oyuncusu için belirlenen 825 bin Euro'yu bugün ödedi. Böylelikle Bursaspor Kulübü, transfer yasağı ve puan silme cezası ihtimalini de ortadan kaldırdı. Frey'e daha önce 675 bin Euro borç bulunurken, daha sonra 150 bin Euro'luk faiz ile birlikte bu borç 825 bin Euro'ya çıkmıştı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteğiyle Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:37 Kaynak: DHA
Bursaspor, Spor
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