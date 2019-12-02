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Bursaspor'da Özer sevinci

7 saat önce

Bursaspor'da Özer Hurmacı, Adanaspor maçında attığı gollerle bu sezon ilki yaşarken takımına da üç puanı getirdi.

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Bursaspor'da Özer Hurmacı, Adanaspor maçında attığı gollerle bu sezon ilki yaşarken takımına da üç puanı getirdi. Kubilay Kanatsızkuş da 4 maç aradan sonra rakip ağları havalandırdı.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 6 maçtır yenilgi yüzü görmezken performansıyla çıkışa geçti. Keçiörengücü'nün ardından deplasmanda Adanaspor'u da mağlup eden Bursa temsilcisinde Özer Hurmacı da bu sezon golle tanıştı. Sezon başında yeşil beyazlıların kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, ilk gollerini Adanaspor filelerine bıraktı.

ÜÇ PUANI GETİRDİ

Takımını ilk yarının sonunda penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçiren Özer, skorun eşitlenmesinin ardından maçın son saniyelerinde attığı golle de skoru 3-2'ye getirerek Bursaspor'un üç puana uzanmasını sağladı. Yeşil beyazlılar ile bu sezon 12'nci lig maçını geride bırakan Özer'in bir de asisti bulunuyor.

KUBİLAY 4'LEDİ

Bursaspor'un forveti Kubilay Kanatsızkuş da 4 haftalık aranın ardından yeniden ağları havalandırdı. Son olarak 8'inci haftada Bursa'da oynanan maçta Cesar Grup Ümraniyespor'a karşı gol sevinci yaşayan genç oyuncu, Adanaspor karşısında takımının ilk golünü kaydetti. Böylelikle gol sayısını da 4'e çıkaran Kubilay, takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.


Mustafa Fehmi Kubilay, Özer Hurmacı, Adanaspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:37 Kaynak: DHA
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