Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...
Son Dakika Spor Bursaspor'da Özer sevinci! 3 puanı getirdi... - Son Dakika Spor

Bursaspor'da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 6 maçtır yenilgi yüzü görmezken performansıyla çıkışa geçti.

Bursaspor'da Özer sevinci! 3 puanı getirdi..., System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 6 maçtır yenilgi yüzü görmezken performansıyla çıkışa geçti. Keçiörengücü'nün ardından deplasmanda Adanaspor'u da mağlup eden Bursa temsilcisinde Özer Hurmacı da bu sezon golle tanıştı. Sezon başında yeşil beyazlıların kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, ilk gollerini Adanaspor filelerine bıraktı.


ÜÇ PUANI GETİRDİ


Takımını ilk yarının sonunda penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçiren Özer, skorun eşitlenmesinin ardından maçın son saniyelerinde attığı golle de skoru 3-2'ye getirerek Bursaspor'un üç puana uzanmasını sağladı. Yeşil beyazlılar ile bu sezon 12'nci lig maçını geride bırakan Özer'in bir de asisti bulunuyor.


KUBİLAY 4'LEDİ


Bursaspor'un forveti Kubilay Kanatsızkuş da 4 haftalık aranın ardından yeniden ağları havalandırdı. Son olarak 8'inci haftada Bursa'da oynanan maçta Cesar Grup Ümraniyespor'a karşı gol sevinci yaşayan genç oyuncu, Adanaspor karşısında takımının ilk golünü kaydetti. Böylelikle gol sayısını da 4'e çıkaran Kubilay, takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adanaspor, Bursa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı
Dünyanın her yerinden süs tavuğu yumurtası getirtiyor, ürettiklerini dünyaya satıyor Dünyanın farklı ülkelerinden nadir bulunan tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:13:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]