Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Sakho, Alanyaspor Maçının Kadrosuna Dahil Edilmedi

Bursaspor'da Sakho, Alanyaspor Maçının Kadrosuna Dahil Edilmedi

1 saat önce

Bursaspor'da sakatlıkları nedeniyle Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Bursaspor'da Sakho, Alanyaspor Maçının Kadrosuna Dahil Edilmedi, System.String[]


Bursaspor'da sakatlıkları nedeniyle Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu. Belinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamayan Diafra Sakho, kadroya dahil edilmedi. Sakho'nun yanı sıra sağ arka adalesinde zorlanma olan Abdullahi Shehu da kamp kadrosunda yer almadı. Sabah saatlerinde yapılan antrenman ile birlikte Bursa'daki hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden yola çıktı. Havayoluyla Alanya'da geçecek olan Bursaspor kafilesi, yarın da burada bir antrenman yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:52 Kaynak: DHA

Diafra Sakho, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Spor
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