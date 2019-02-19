Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Sakho Sevinci

Bursaspor'da Sakho Sevinci

11 dakika önce

Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yeşil-beyazlılar, cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan Timsah, son bölümde taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavilerine devam edilirken, Aytaç Kara ve Diafra Sakho takımla birlikte çalıştı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

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