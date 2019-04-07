Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Samet Aybaba Dönemi Bitti

Bursaspor'da Samet Aybaba Dönemi Bitti

1 saat önce

Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.

Bursaspor'da Samet Aybaba Dönemi Bitti, System.String[]
Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da bugün bir ayrılık yaşandı. 28 puanla 15. sırada yer alan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:34 Kaynak: İHA

Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti Fenerbahçeli Oyunculardan Mete Kalkavan'a Penaltı Tepkisi Beşiktaş'tan Ayrılıp Porto'ya Giden Pepe, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:09:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Samet Aybaba Dönemi Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]