Bursaspor'da Samet Aybaba Dönemi Bitti
1 saat önce
Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.
Bursaspor
'da Teknik Direktör Samet Aybaba
ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da bugün bir ayrılık yaşandı. 28 puanla 15. sırada yer alan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:34 Kaynak: İHA
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