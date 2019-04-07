Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Samet Aybaba ile Yollar Ayrıldı

Bursaspor'da Samet Aybaba ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bursaspor'da Samet Aybaba ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Bursaspor Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursaspor'un dün Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği maç sonrasında Samet Aybaba'dan gelen talep üzerine, kendisiyle görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda mutabakat yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 27. haftası itibarıyla Bursaspor'un 28 puanı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:35 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
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