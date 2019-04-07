Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Samet Aybaba ile Yolllar Ayrıldı

Bursaspor'da Samet Aybaba ile Yolllar Ayrıldı

1 saat önce

Bursaspor, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.

Bursaspor'da Samet Aybaba ile Yolllar Ayrıldı, System.String[]
Bursaspor, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlı yönetim, Aybaba'dan gelen talep doğrultusunda görüşme yaparak sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Bursaspor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, resmi internet sitesinden  konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi:

"2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bursaspor, Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 27 Spor Toto Süper Lig maçında 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:19 Kaynak: DHA

Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
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