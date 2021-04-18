Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yarın akşam karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı kafilede daha sonra Samsun'a hareket etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor daha sonra maçın oynanacağı Samsun'a hareket etti. - BURSA