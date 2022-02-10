Üye Girişi
Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

10.02.2022 13:38
Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yapıtı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yapıtı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındadeplasmanda Yılport Samsunsporile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas presoyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Samsun'a gitmek üzere tesislerimizden hareket edecek.

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

YORUMLAR
500

İbrahim Yazıcı, Samsunspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:41 Alevilere küfreden adam: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:27 Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:14 Koyunu 8 ayaklı kuzu doğurmuştu! Minik kuzu ölünce sahibi hüngür hüngür ağladı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:57:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement