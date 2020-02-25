Bursaspor'da 'sarı' tehlike - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da 'sarı' tehlike - Son Dakika Spor

Bursaspor'da 'sarı' tehlike

6 saat önce

Yeşil-beyazlılarda dört futbolcu, sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bursaspor'da 'sarı' tehlike, System.String[]

Yeşil-beyazlılarda dört futbolcu, sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü saat 19.00'da evinde Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, tam dört oyuncunun sarı kart cezası sınırında olması teknik heyeti ve taraftarı endişelendiriyor. Son dönemde cezalı oyuncuların fazlalığından dert yanan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, yeni bir tehlike ile daha karşı karşıya kalmış durumda.


Yeşil-beyazlı takımda 7 sarı kartı bulunan Selçuk Şahin, 3 sarı kartı bulunanSedat Dursun, Recep Aydın ve Anıl Karaer, Altay maçında sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında takımı yalnız bırakmak zorunda kalacak. İbrahim Üzülmez'in bu konuda takımla sık sık toplantı yaptığı ve kart görmemeleri için futbolculara uyarılarda bulunduğu gelen bilgiler arasında. - BURSA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Altın bulduk, beraber değerlendirelim" mesajını alınca, suç duyurusu için savcılığa koştu
Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny: Müzikle aram yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum Ali Koç olaylı derbi sonrası sessizliğini bozdu: Mesele futbol değil, mesele başka Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey

Son Dakika Haberleri
23:40 Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu özel sporcu Fatma Damla Altın'a tebrik
23:32 Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Fatma Damla Altın'a tebrik
23:31 Ali Koç: "Genel Kurul'a gidelim' derlerse önlerini kapamayız"
23:12 Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny: Müzikle aram yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum
23:06 Elneny'den Mesut Özil açıklaması: Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'da 'sarı' tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]