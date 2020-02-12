Bursaspor'da Serdar Özkan ve Anıl Karaer'den iddialı açıklamalar - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da Serdar Özkan ve Anıl Karaer'den iddialı açıklamalar - Son Dakika Spor

Bursaspor'da Serdar Özkan ve Anıl Karaer'den iddialı açıklamalar

6 saat önce

Bursasporlu oyunculardan Serdar Özkan ligin zevkli geçtiğini belirterek, "Rakiplerin puan kaybı kadar bizim de kazanmamız önemli" derken, Anıl Karaer ise her maçın final olduğunun altını çizerek taraftarlarının desteğiyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini dile getirdi.

Bursaspor'da Serdar Özkan ve Anıl Karaer'den iddialı açıklamalar, System.String[]

Bursasporlu oyunculardan Serdar Özkan ligin zevkli geçtiğini belirterek, "Rakiplerin puan kaybı kadar bizim de kazanmamız önemli" derken, Anıl Karaer ise her maçın final olduğunun altını çizerek taraftarlarının desteğiyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini dile getirdi.

TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, futbolcular Serdar Özkan ve Anıl Karaer açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor deplasmanında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Özkan, takım arkadaşlarının güzel bir mücadele ile üç puanı aldıklarını belirtti. Bu galibiyetle sıralamadaki yerlerini koruduklarına işaret eden deneyimli futbolcu, "İkinci yarıya çok iyi başladık ama Eskişehirspor karşısında talihsiz bir mağlubiyet aldık. Osmanlıspor maçıyla bunu telafi ettik. Bu hafta da iki formda ekibin mücadelesi olacak. Biz de formdayız, onlar da çok formda. İnşallah izleyenlere güzel bir futbol izleterek, üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi.

"ZEVKLİ BİR LİG"

Ligde birçok ekibin puan kaybı yaşadığını vurgulayan 33 yaşındaki orta saha, "12'nci, 13'üncü takımlar bile Play-Off'a girme potasında, çok puan farkı yok. Zevkli bir lig devam ediyor. Rakiplerimiz puan kaybediyor ama kazanamadığınız zaman bir anlamı kalmıyor. İkinci devre üç maç kazandık. Kazanarak devam ettiğiniz zaman, rakiplerin de puan kaybıyla hedefinize ulaşıyorsunuz. Rakiplerin puan kaybı kadar bizim de kazanmamız önemli. Biz de bu hafta rakip olarak gördüğümüz Adana Demirspor'u yenip yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Serdar Özkan ayrıca, güzel bir maçın kendilerini beklediğini dile getirerek taraftarı stada davet etti.

"HER MAÇ ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

Kendi maçlarının yanı sıra ligdeki diğer takımların oynadığı karşılaşmaların da zorlu geçtiğine vurgu yapan Anıl Karaer ise her ekibin bir hedefinin olduğunu söyledi.

Osmanlıspor maçında ilk yarıda diledikleri futbolu sahaya koyamadıklarını belirten deneyimli savunmacı, "Talihsiz yediğimiz iki gol vardı. İlk golde benim adamımdı, vurdurmamam gerekiyordu. Sonrasında iyi bir dönüş oldu, bu bizim için çok önemliydi. Havamıza biraz daha hava kattı. Çok iyi bir dostluğumuz, sezon başından bu yana çok iyi bir birlikteliğimiz var. Bunu sahaya yansıttığımız zaman fark ortaya çıkıyor. Kazandığımız için mutluyum. Osmanlıspor maçı moralimizi toparladı. Hedefimize ilerliyoruz. Her maç final, şampiyonluk için büyük bir adım" dedi.

Adana Demirspor karşısında da ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden 31 yaşındaki Anıl Karaer, taraftarlarının desteğiyle birlikte sezon sonunda Bursaspor'un şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini dile getirdi.


Serdar Özkan, Anıl Karaer, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
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