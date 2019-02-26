Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

27 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, idmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor'da sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı koştu. Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ve Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:15 Kaynak: AA

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