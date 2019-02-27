Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

44 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Karşılıklı pas organizasyonu, 5'e 2 pas-presle devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.

Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ise kondisyon salonunda çalışmalarını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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