Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da SMS kampanyasına ilgi yok
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Bursaspor'da SMS kampanyasına ilgi yok

57 dakika önce

Bursaspor'un geçtiğimiz günlerde başlattığı SMS kampanyası için şu ana kadar 22 bin 754 mesaj atıldı.

Bursaspor'da SMS kampanyasına ilgi yok, System.String[]
Bursaspor'un geçtiğimiz günlerde başlattığı SMS kampanyası için şu ana kadar 22 bin 754 mesaj atıldı.

Bursaspor'un başlattığı SMS kampanyasına ilgi şu ana kadar beklenenden az oldu. Transfer tahtasını açmak ve mali yapıyı güçlendirmek için başlatılan kampanya için 22 bin 754 mesaj atıldı. Sosyal medya üzerinden kampanyaya ilgi göstermeye çalışan taraftarlar, çeşitli çağrılarda bulunuyor. Yönetim ise SMS kampanyası hakkında herhangi bir tanıtım toplantısı yapmadı. Yeşil-beyazlıların kasasına SMS kampanyasından 364 bin 64 TL girdi. - BURSA
Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
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