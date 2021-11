Bursaspor'da şok iddialar: "Yüz milyonlarca Euro çalındı" - Son Dakika

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Adanur, "Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı. Kulübün elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, insanlar aylarca maaş alamadı, futbolcular bildiriler yayınladı ve bunların tamamı sadece 5 ay önce vardı, el insaf el insaf" diyerek eleştirilere cevap verdi.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, çok sert sözlerle sitem etti. Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "30 yaşındaki bi adama; Vefakar ol, Bursaspor'u bataklıktan kurtar, paranı-zamanını ver diye gazlaya gazlaya, kulübün en büyük sorunu olan tahtayı çözdür, borçları kapattır, sistem getirt, bugüne kadar gerçekleşmemiş birçok konuyu gerçekleşttir, sonra her hatada tokat at, yeter. 20 tane transfer gelir, 2'si kötü çıkar, her gün her saat o 2'si üzerinden linç ediliriz. 200 liradan 6.000 liraya kadar bilet olur, 1.000-1.500 lira fazla diye kıyamet koparılır, bildiriler yayınlanır. Tribünle hiç alakası olmayan tipler sosyal medyadan racon keser. Hayırdır ya noluyor size"

"BEN CAMİAYA 40 MİLYON SÖZ VERİP 50 MİLYON VERİNCE SİZİN KADAR BAĞIRMADIM"

Emin Adanur sözlerine şöyle devam etti: "Ben camiaya 40 milyon söz verip 50 milyon verince sizin kadar bağırmadım, hatta ağzımı bile açmadım ve bunu vermek zorunda değilim çünkü 40 söz verdim ve tuttum. Acemiydik, hata yaptık dedikçe üzerimize geliyorsunuz. Arkadaşlar, siz camiasınız siz taraftarsınız da biz neyiz onu anlamadım. Yahu bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı, kulübün elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, insanlar aylarca maaş alamadı, futbolcular "yönetime güvenmiyoruz" diye bildiriler yayınladı ve bunların tamamı sadece 5 ay önce vardı, el insaf el insaf"

(Barış Yalım/İHA)