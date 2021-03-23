Bursaspor'da Taha Altıkardeş formayı kaptı - Son Dakika

Bursaspor'da Taha Altıkardeş formayı kaptı

23.03.2021 11:43
Bursaspor'da Taha Altıkardeş formayı kaptı, System.String[]

Bursaspor'da son haftalarda performansıyla öne çıkan genç stoper Taha Altıkardeş, teknik heyetin güvenini kazandı.

Bursaspor'da son haftalarda performansıyla öne çıkan genç stoper Taha Altıkardeş, teknik heyetin güvenini kazandı.

Türk futbolunun altyapıya ilişkin lokomotiflerinden biri olan Bursaspor'da, yeni bir genç oyuncu daha kendisini gösteriyor.

Ligin ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan ve sergilediği performans ile teknik heyetin de takdirini kazanan 17 yaşındaki Taha Altıkardeş, sergilediği mücadele ile öne çıktı. Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da, A Takım formasını ilk kez ligin 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor'a karşı giyen genç stoper, 7 maçta ter döktü. Bursa ekibinin, son 4 maçında da tam süre alan Altıkardeş, başarılı bir oyun ortaya koyarak, dikkatleri üzerine çekti.Futbola 2013 yılında Bursa Ufuk Spor'da başlayan ve 2015 yılı itibariyle Bursaspor'un altyapısına dahil olan genç oyuncu, kariyerinde ise toplamda 75 maça çıktı. Tüm yaş gruplarında forma giymesinin ardından, devre arasında teknik heyetin kararıyla A Takım'a dahil edilen Altıkardeş, 3-2 kazanılan iç sahadaki Akhisarspor maçında da bir asist gerçekleştirdi.

Öte yandan son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak Play-Off iddiasını yeniden güçlendiren Bursaspor, Milli aranın ardından Altay ile kritik bir mücadeleye çıkacak.


Bursaspor'da Taha Altıkardeş formayı kaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Taha Altıkardeş formayı kaptı - Son Dakika Spor


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