Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

07.03.2022 09:07
Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursa spor Kulübü, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nde yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu sezonki 4. teknik direktörü Tamer Tuna ile de yollarını ayırdığını gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu. Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz."

Bursaspor son olarak deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

(Barış Yalım/ İHA)

Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

YORUMLAR
500
Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor - Bursaspor maçının ardından Abdullah Abat: 'Sporda siyasi lobiye gerek yok' Abdullah Abat: 'Sporda siyasi lobiye gerek yok'

Tamer Tuna, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:05 Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
08:57 Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor
08:52 12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!
08:43 Zelenski: Şehirlerimizi bombalayanları bulacağız, rahat edeceğiniz tek yer mezarlık olacak!
08:31 Putin, Suriye'den yabancı savaşçılar mı topluyor?
08:28 Kız çocuğunu yaralayıp, babasını öldürmüştü; intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 09:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement