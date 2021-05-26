Bursaspor da taraftar token dünyasında

Bursaspor, dijital dünyanın yeniliklerinden geri kalmamak adına Socios.com ekosistemine dahil olan altıncı Türk takımı oldu.

Spor organizasyonlarının dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan ve Manchester City gibi dünya devlerinin de yer aldığı Socios.com kadrosuna Bursaspor da dahil oldu.