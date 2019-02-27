Bursaspor'da Taraftarın Tribünleri Doldurması Bekleniyor

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşısında kader maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor'da sezon ortalamasının üzerinde taraftarın tribünlerde yer alması bekleniyor.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşısında kader maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor'da sezon ortalamasının üzerinde taraftarın tribünlerde yer alması bekleniyor. Sahasında 5 maçtır galibiyete uzanamayan yeşil beyazlılarda ise tek hedef bu hasrete son verip yeni bir sayfa açmak.



Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Bursaspor'da gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Yönetim bu noktada ilk hamleyi yaparken bazı tribünlerde bilet fiyatları 10 TL'ye kadar düşürüldü. Teknik heyet ve oyuncular ise bu maça özel olarak hazırlanırken, yeşil beyazlı taraftarların da bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde satışa çıkan biletlere taraftarlar ilgi gösterirken, maç gününe kadar tribünlerin önemli bir kısmının dolması ön görülüyor.



BU SEZON 18 BİN 163 SEYİRCİ ORTALAMASI YAKALANDI



Bu sezon yeşil beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 12 iç saha maçında ortalama 18 bin 883 biletli seyirciye oynarken, Demir Grup Sivasspor maçında bu rakamın üzerine çıkılacağı kaydedildi. Sezon başında 18 bin 163 kombine satan yeşil beyazlıların oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçında tribünlerde en az 20 bin taraf bekleniyor. Bursaspor'un bu sezon ligdeki iç saha maçlarını toplam 226 bin 596 biletli seyirci tribünden takip ederken, en yüksek seyircili maç ise 29 bin 602 biletli seyirci ile Fenerbahçe karşılaşması olmuştu.



EVİNDE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Öte yandan Bursaspor, taraftar desteğini de alarak son haftalardaki galibiyet hasretine de son vermek istiyor. Ligde 9 maçtır kazanamayan yeşil beyazlılar, evinde de oynadığı son 5 maçında üç puana ulaşamadı. Ligde son olarak 14'üncü haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını 2-1'lik skor ile kazanan Samet Aybaba'nın öğrencileri, sonraki 5 iç saha maçında ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu 5 maçlık süreçte ise sadece 2 gol atabilen Bursaspor'da tek hedef Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyete uzanmak.



GEÇEN SEZONA ORANLA SEYİRCİDE YÜZDE 9'LUK DÜŞÜŞ VAR



Bursaspor'un geçen sezona göre ise taraftar sayısındaki düşüş dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar geçtiğimiz sezon 20 bin 723 biletli seyirciye oynarken, bu sezon ise seyirci ortalamasında yüzde 9'luk düşüş hemen göze çarptı. Bu durumda takımın ikinci yarıdaki düşüşü de etkili olurken, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açılmak isteniyor. 2016/17 sezonunda 15 bin 25 biletli seyirci ortalamasını ertesi sezon yüzde 38 oranında artırarak dikkat çeken yeşil beyazlılar, bu sezon ise oldukça yüksek sayıda kombine satmasına karşın tribünlerdeki boşluklar dikkat çekmişti.



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