Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat oldu

Bursaspor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı Erkan Kamat, listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.

Bursaspor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci başladı. Yeşil-beyazlı kulübe başkanlık için tek aday olan Erkan Kamat, başvuru ve listesini Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'e sundu. Bursaspor'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul birinci toplantısı 23 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun ikinci toplantısı 30 Ağustos Pazar günü yine aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Yedek Liste: Özcan Yazıcı, Yıldırım Can Arpaçay, Murat Özyaba.