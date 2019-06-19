Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da teknik direktör kıyımı
Son Dakika Spor Haber

Bursaspor'da teknik direktör kıyımı

51 dakika önce

Bursaspor, Şenol Güneş'in ardından sonraki 4 sezon içerisinde hiçbir teknik direktör ile sezon boyunca çalışamadı ve Süper Lig'de üste üste 4 sezondur mücadele veren 11 ekip arasında en az bir sezonu dahi başladığı teknik adam ile bitiremeyen tek kulüp oldu.

Bursaspor'da teknik direktör kıyımı, System.String[]

Bursaspor, Şenol Güneş'in ardından sonraki 4 sezon içerisinde hiçbir teknik direktör ile sezon boyunca çalışamadı ve Süper Lig'de üste üste 4 sezondur mücadele veren 11 ekip arasında en az bir sezonu dahi başladığı teknik adam ile bitiremeyen tek kulüp oldu.
Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor'un bu grafiğinde, teknik direktörlerdeki istikrarsızlığı önemli rol oynadı. Bursa temsilcisi, 2014/15 sezonunda Şenol Güneş'in ardından geçirdiği sürede, hiçbir teknik direktörü ile başladığı sezonu bitiremedi. Böylelikle Bursaspor, son 4 sezondur üst üste Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren 11 takım arasında; en az bir sezonu dahi başladığı teknik direktör ile bitiremeyen tek kulüp oldu. Diğer kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor ve Akhisarspor, söz konusu süreçte en az bir sezonu teknik adam değişikliği yapmadan tamamladı.x
KİMLER GELDİ, GEÇTİ…
2 sezon görev alan Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'da 8 farklı teknik direktör ile anlaşıldı.
2015/16 sezonuna Ertuğrul Sağlam ile başlanırken, ilk yarının sonlarına doğru göreve Hamza Hamzaoğlu getirildi. 2016/17 sezonunda Hamzaoğlu ile topbaşı yapan Bursa temsilcisi, ikinci yarının başlarında bu kez Mutlu Topçu ile anlaştı. Topçu, 10 maç sonra takımdan ayrılırken, yerine gelen Adnan Örnek de Bursaspor'u 4 maç çalıştırabildi. O sezon son maçtaki Trabzonspor galibiyetiyle kümede kalınırken takımın başında Mustafa Er vardı. 2017/18 sezonuna Paul Le Guen ile başlayan Bursaspor, Fransız teknik adamla da yollarını ayırdı ve Mustafa Er ile bitirdi. Geçtiğimiz sezona ise Samet Aybaba ile başlamasına karşın Bursaspor, son 7 maçına Mustafa Bakkal yönetiminde çıktı ve küme düştü.
9'UNCU TEKNİK DİREKTÖR OLACAK
Şu an teknik direktörü bulunmayan Bursaspor, yeni sezona ise yeni çalıştırıcısıyla devam edecek. Bursa temsilcisinin 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından, başa gelecek yeni yönetimin kararıyla yeşil beyazlı ekibin yeni teknik patronu da belli olacak. Bu isim ise Şenol Güneş'in ardından Bursaspor'un 9'uncu farklı teknik direktörü olarak dikkat çekecek.
Son 4 sezonluk süreç dikkate alındığında ise 8 farklı teknik direktörün Bursaspor'daki maçları ve puan ortalamalarının yansıması ise şu şekilde oldu;
Teknik Direktör/ Maç Sayısı/ Puan Ortalaması
Samet Aybaba/ 29/ 1.00
Mesut Bakkal/ 7/ 1.29
Paul Le Guen/ 34/ 1.41
Mustafa Er/ 6 Maç/ 1.5
Hamza Hamzaoğlu/ 49/ 1.67
Mutlu Topçu/ 10/ 0.8
Adnan Örnek/ 4/ 0
Ertuğrul Sağlam/ 13/ 1.07


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
Şenol Güneş, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmail Köybaşı'na 3 talip birden Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu! Mahkeme sonrası şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama Burak Yılmaz'a servet teklif ettiler! 3 yıl için 50 milyon TL

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:42:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da teknik direktör kıyımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]