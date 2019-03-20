Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Timur Noyan Başkan Adayı Oldu

Bursaspor'da Timur Noyan Başkan Adayı Oldu

42 dakika önce

Bursaspor'da başkanlık için ilk aday Timur Noyan oldu.

Bursaspor'da Timur Noyan Başkan Adayı Oldu, System.String[]


Bursaspor'da başkanlık için ilk aday Timur Noyan oldu.

Bursaspor Kulübü'nde Mayıs ayında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul için yeşil beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Timur Noyan adaylığını açıkladı. Noyan, yaptığı yazılı açıklamada "Bu süre içinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Mayıs 2019'da yapılacak Bursaspor Genel Kurulu'nda yönetici arkadaşlarımızla her şartta başkan adayı olarak kongreye katılacağım" ifadelerine yer verdi.

Noyan, son olarak Başkan Ali Ay'ın güven tazelediği kongre öncesinde başkan adayı olmuş ancak daha sonra adaylıktan çekilmişti. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Timur Noyan, Bursaspor, Spor
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