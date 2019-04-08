Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor
'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Yeşil-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Tedavisi devam eden Abdullahi Shehu, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:19 Kaynak: AA
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