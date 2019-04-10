Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı.


Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Bursaspor, Trabzonspor, Spor
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