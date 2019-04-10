Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı.





Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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