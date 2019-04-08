Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Devam Etti

Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Devam Etti

1 saat önce

Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor, antrenör Recep Çetin yönetiminde çalıştı.

Bursaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Devam Etti, System.String[]
Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor, antrenör Recep Çetin yönetiminde çalıştı. Mesut Bakkal'ın yarınki çalışmalardan itibaren takımın başında yer alacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde öğleden sonra yaptığı çalışma ile sürdürdü. Basına kapalı gerçekleşen antrenman yeşil beyazlıların bugün anlaşma sağladığı teknik direktör Mesut Bakkal takımın başında yer almazken, takımı antrenör Recep Çetin çalıştırdı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Abdullahi Shehu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bir süredir antrenmanlara katılamayan Diafra Sakho ise bugün takımla birlikte çalıştı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:32 Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Recep Çetin, Bursaspor, Trabzonspor, Spor
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