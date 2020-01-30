Bursaspor'da Traore imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da Traore imzaladı - Son Dakika Spor

Bursaspor'da Traore imzaladı

6 saat önce

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başkan Mesut Mestan ve taraftarın da katılımıyla imza töreni düzenledi.

Bursaspor'da Traore imzaladı, System.String[]

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başkan Mesut Mestan ve taraftarın da katılımıyla imza töreni düzenledi.

Devre arasında 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Mesut Mestan, "İnşallah bu sezon hedeflediğimiz yere varacağız. Kadromuz yetenekliydi ancak kadromuzu derin tuttuk. 5 oyuncunun da direkt takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Plan programımızı buna göre yapıyoruz, Play-Off'a kalmak istemiyoruz. Hocamızın da isteği doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Hepsi yetenekli ve karakterli oyuncular. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hedeflediğimiz yerde olacağız" dedi.

Abdou Razack Traore ise, "Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir macera olur. Allah'ın izni ile Süper Lig'e geri dönebiliriz. Takıma yardım etmek için buradayım. Çok iyi takım olduğunu, çok iyi bir kadro kurulduğunu duydum. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesut Mestan'ın açıklamalar

-Traore'nin açıklamalar


- Bursa
Abdou Razack Traore, Mesut Mestan, Sivasspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan 9 milyon lira kazanacak
Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'da Traore imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]