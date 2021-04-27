Bursaspor'da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Özer Hurmacı, Cüneyt Köz ve Ataberk Dadakdeniz'le devam etmeyecek.

TFF 1. Lig'de gelecek sezonda da mücadele edecek olan Bursaspor'da yol ayrımları olacak. Genç isimleri, birçok takımın transfer listesinde yer alan yeşil-beyazlı kulüpte sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncularla yola devam edilmeyecek. Bu kapsamda Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz'i kadro dışı bırakarak Bursaspor kariyerlerini sonlandıran yeşil-beyazlı yönetim, Cüneyt Köz'e de sözleşme yenileme konusunda herhangi bir teklifte bulunmadı. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli isim, yine de Bursaspor'u yalnız bırakmayarak hem antrenmanları hem de maçları yerinde takip etmeye devam ediyor. Bursaspor'da yeni gelecek olan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. - BURSA