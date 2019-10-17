Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Ümraniyespor Hazırlığı
Son Dakika Spor Bursaspor'da Ümraniyespor Hazırlığı

Bursaspor'da Ümraniyespor Hazırlığı

34 dakika önce

TFF 1.Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor, ligin lider konumundaki takımı Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 1.Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor, ligin lider konumundaki takımı Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Bursaspor'da Ümraniyespor Hazırlığı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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