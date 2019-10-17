Bursaspor'da Ümraniyespor Hazırlığı
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TFF 1.Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor, ligin lider konumundaki takımı Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor.
TFF 1.Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor, ligin lider konumundaki takımı Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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