Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
30.11.2020 13:39
Altay mağlubiyeti sonrası izin yapmayan Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Altay mağlubiyeti sonrası izin yapmayan Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.
TFF 1.Lig'in 12. haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Son lig maçında Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA
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