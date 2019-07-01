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Bursaspor'da yaprak dökümü

8 dakika önce

Bursaspor'un 2 yıldızı Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk, takımdan ayrılmak istediklerini duyurdu.

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Bursaspor'un 2 yıldızı Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk, takımdan ayrılmak istediklerini duyurdu. Başkan Mesut Mestan'dan transfer çalışması için izin isteyen ikili, istenen bonservis ücretlerini getirmeleri durumunda takımdan ayrılabilecek.

Bursaspor camiası 2 yıldızını kaybetmenin şokunu yaşıyor. Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak yeniden Süper Lig'e dönmek isteyen Bursaspor, 2 önemli yıldızından gelen haberle adeta şoka girdi. Yeşil Beyazlı takımın altyapısından yetişen kaptan Ertuğrul Ersoy ile başarılı file bekçisi Okan Kocuk, Başkan Mesut Mestan ile görüşerek takımdan ayrılmak istediklerini belirtti. 2 futbolcu transfer görüşmesi yapabilmek için 1 hafta izin aldı. Yıldız futbolcular, çarşamba günü İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde start alacak ilk etap çalışmalarına da katılmayacak.

Kongre öncesi adı İtalyan temsilcisi Lecce ile geçen Ertuğrul Ersoy'un yine ilk tercihinin Avrupa olduğu öğrenildi. İtalya öncelikli olarak Avrupa'da takımlarla görüşecek Ertuğrul için Başkan Mesut Mestan'ın en az 2 milyon 500 bin Euro'luk bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Genç kaptan istediği bonservis ve maaşı Avrupa'da bulamazsa Süper Lig ekipleriyle masaya oturacak. Okan Kocuk'un ise ilk tercihinin Süper Lig olduğu bildirildi. Yıldız file bekçisi en fazla bonservis bedeli ödemeyi kabul eden kulüp ile masaya oturacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
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