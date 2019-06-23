Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan
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Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

1 saat önce

Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan, System.String[]
Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Mestan, yapılan açık oylamada, genel kurul üyelerinin oylarını alarak başkan seçildi. Ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Mestan, zor bir göreve geldiklerini ve bunun altından kalkacaklarını açıkladı.

Öte yandan bağımsız denetleme kurulu başkanlığına ise Serdar Güllülü seçildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
Bursa, Mesut Mestan, Bursaspor, Spor
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