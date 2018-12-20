Bursaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları
11 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık
Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sona taktik çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Sakho, Shehu ve Furkan Soyalp antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:06 Kaynak: AA
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