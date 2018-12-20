Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

11 saat önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sona taktik çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Sakho, Shehu ve Furkan Soyalp antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:06 Kaynak: AA

Aralık, Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Güncel
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