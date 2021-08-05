Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşularla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal salonda çalıştı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor , Afyon ve Bolu kampları sonrası yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını gerçekleştirdi.

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